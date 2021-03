Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy wegen Korruption verurteilt

- von Tangi Salaün

Paris (Reuters) - Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen Korruption zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden, wovon zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind.

Die Richter sahen es am Montag als erwiesen an, dass das ehemalige Staatsoberhaupt versucht hat, einen Richter zu bestechen. "Er nutzte seinen Status aus und die Beziehungen, die er geknüpft hatte", erklärte die Vorsitzende Richterin Christine Mee. Demnach hatte Sarkozy 2014 - und damit nach seiner Amtszeit - dem Richter Gilbert Azibert im Gegenzug für vertrauliche Informationen über Ermittlungen zur Finanzierung seines Wahlkampfes einen Traumjob in Monaco versprochen.

Sarkozy ist nach Jacques Chirac nun der zweite frühere Staatschef Frankreichs, der wegen Korruption verurteilt wurde. Er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Sarkozys Anwältin sagte nach der Urteilsverkündung dem Sender BFM, er werde in Berufung gehen. Der mittlerweile 66-Jährige war von 2007 bis 2012 Präsident und ist nach wie vor ein einflussreicher konservativer Politiker. Ob Sarkozy tatsächlich für ein Jahr ins Gefängnis muss, war zunächst unklar. Das Gericht ließ die Anwendung einer elektronischen Fußfessel für die abzubüßende Zeit offen. Darüber sollte ein weiterer Richter entscheiden.

Richter Azibert befasste sich mit Vorwürfen, Sarkozy habe illegale Spenden der Erbin des Kosmetik-Konzerns L'Oreal, Liliane Bettencourt, akzeptiert. Die Anschuldigungen rührten aus Mitschnitten von Gesprächen Sarkozys mit seinem Anwalt Thierry Herzog. Das Gespräch war im Zusammenhang mit einer anderen, aus Libyen stammenden illegalen Zahlung für seine Wahlkampagne abgehört worden. Neben Sarkozy waren auch Azibert - der den Posten in Monaco nie bekam - und Herzog angeklagt. Auch sie wurden am Montag schuldig gesprochen. "Ein solches Verhalten kann nur das legitime Vertrauen untergraben, das die Bevölkerung in das Justizsystem haben muss", sagte Richterin Mee.