Frankreichs Le Drian - Wiederherstellung des Vertrauens mit USA braucht Zeit

Paris (Reuters) - Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat gegenüber dem US-Außenminister Antony Blinken erklärt, es werde "Zeit und Maßnahmen" brauchen, um das Vertrauen in die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wieder herzustellen.

Die Staatsmänner hatten sich am Donnerstag (Ortszeit) bei den Vereinten Nationen in New York getroffen, nachdem US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch telefoniert und vereinbart hatten, eingehende Konsultationen einzuleiten. Außerdem verabredeten Biden und Macron, sich Ende Oktober in Europa treffen zu wollen. Le Drian sagte in einer Erklärung, dass er mit Blinken über die Bedingungen und Kernpunkte gesprochen hat, die die Voraussetzung für die Wiederherstellung des Vertrauens sind.

Blinken sagte in einer Pressekonferenz, dass er sich verpflichtet hat, eng mit Le Drian zusammen zu arbeiten. "Wir sind uns bewusst, dass dies Zeit und harte Arbeit erfordert und nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zum Ausdruck kommen wird", so Blinken. Das US-Außenministerium teilte mit, dass Blinken und Le Drian auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen Ländern, einschließlich Frankreichs, in der indo-pazifischen Region erörtert hätten.

Am vergangenen Donnerstag hatten Australien, Großbritannien und die USA einen Indopazifik-Sicherheitspakt bekanntgegeben. Der Pakt sieht unter anderem vor, dass Australien mit Technologie der beiden Partner nuklear betriebene U-Boote baut. Damit wurde die 2016 mit dem französischen Reedereikonzern Naval vereinbarte Lieferung von konventionellen U-Booten im Volumen von 40 Milliarden Dollar hinfällig. Aus Verärgerung darüber zog Frankreich unter anderem seine Botschafter aus Washington und Canberra ab.