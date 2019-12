Frankreichs Regierung beharrt trotz Streiks auf Rentenreform

Paris (Reuters) - Trotz der anhaltenden Proteste und Streiks hält die französische Regierung an ihren Plänen zur Rentenreform fest.

Der demokratische und von Gewerkschaften getragene Widerstand gegen das Vorhaben sei vollkommen legitim, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe am Dienstag im Parlament. "Aber wir haben unser Projekt klar dargelegt, und meine Regierung ist fest entschlossen, das Rentensystem zu reformieren und den Haushalt des Rentensystems auszugleichen."

Die Gewerkschaften hatten für Dienstag erneut zu einem landesweiten Streik und zu Massenprotesten aufgerufen, um Präsident Emmanuel Macron noch vor Weihnachten zur Aufgabe seiner Rentenpläne zu bewegen. Es kam zu erheblichen Störungen des öffentlichen Lebens. An den Schulen fiel der Unterricht teilweise oder sogar vollständig aus. Zahlreiche Fernzüge und U-Bahnen fuhren nicht. Allein in Paris waren acht der 14 Metro-Linien außer Betrieb. Selbst der Eiffel-Turm blieb geschlossen. In Nantes setzte die Polizei Medienberichten zufolge Tränengas gegen Demonstranten ein. Seit dem 5. Dezember kommt es in Frankreich wegen der Streiks zu teils massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Rentenreform sieht die Ablösung der aktuell mehr als 42 verschiedenen Pensionskassen durch ein einheitliches Punktesystem vor und soll für diejenigen gelten, die ab 2022 erstmals auf den Arbeitsmarkt kommen. Es soll eine Grundrente von monatlich 1000 Euro eingeführt werden für diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Auch soll weiterhin mit 62 Jahren in Rente gegangen werden können, allerdings mit Abschlägen.