Frankreichs Regierung macht Wachstumsziel von erfolgreicher Impfkampagne abhängig

Paris (Reuters) - Frankreichs Regierung knüpft die Erwartung eines Wirtschaftswachstums von sechs Prozent im Jahr 2021 an den Erfolg der Corona-Impfkampagne.

Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Dienstag von einer "Herausforderung", die prognostizierte Wachstumszahl auch wirklich zu erreichen. Dies werde auch davon abhängen, wie schnell die Impfkampagne in Gang komme. Wenn alles glatt laufe, könne in der zweiten Jahreshälfte ein kräftiger Aufschwung einsetzen. Die Zahl der neuen Positiv-Tests in Frankreich mit seinen knapp 65 Millionen Einwohnern stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit sieben Wochen. Der Experte Arnaud Fontanet - Mitglied des Wissenschaftsausschusses - schätzt, dass bis Ende März zehn bis 15 Millionen Menschen geimpft werden müssen und bis Ende Juni 25 bis 30 Millionen, um die Epidemie in Frankreich in den Griff zu bekommen.