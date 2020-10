Frankreichs Wirtschaft wächst im Quartal kräftig um 18,2 Prozent

Paris (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist im Sommer in Rekordtempo gewachsen und hat sich etwas von der Corona-Krise erholt.

Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Juni und September um 18,2 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt Insee am Freitag berichtete. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 15,4 Prozent gerechnet, nachdem die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone im Frühjahr mit 13,7 Prozent so stark eingebrochen war wie noch nie. Die jüngsten Eindämmungsmaßnahmen wegen steigender Corona-Infektionen dürften die Wirtschaft allerdings im laufenden vierten Quartal erneut bremsen.