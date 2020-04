Frankreichs Wirtschaftsminister für Öffnung der Läden am 11. Mai

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat sich für eine Öffnung aller Geschäfte im Land nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. Frankreich trete am 11. Mai in eine zweite Phase des Übergangs ein, in der die Geschäfte wieder aufgenommen werden, sagte er am Donnerstagmorgen dem Sender Franceinfo. Das gelte aber nicht für Restaurants und Bars. Eine übereilte Öffnung in dieser Branche sei falsch. Ein Datum für eine mögliche Öffnung gebe es bisher noch nicht.

"Alle Unternehmen, die wiedereröffnet werden, und alle Aktivitäten, die wieder aufgenommen werden, müssen unter Bedingungen der totalen Gesundheitssicherheit für Angestellte, Auftragnehmer und Ladenbesitzer durchgeführt werden", sagte er. Ob es in den Geschäften eine Maskenpflicht geben soll, müssten aber die Gesundheitsbehörden entscheiden, so der Minister. "Es wäre falsch, wenn der Minister für Wirtschaft und Finanzen Entscheidungen treffen würde, die nicht in seine Zuständigkeit und Autorität fallen", sagte er. Es sei eine Option, dass es regionale Unterschiede bei der Öffnung von Geschäften geben werde - abhängig davon, wie schwer eine Region von der Corona-Krise getroffen ist.

Er betonte außerdem, dass Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einer Steueroase haben, keinen Anspruch auf finanzielle Hilfen hätten: "Es versteht sich von selbst, dass ein Unternehmen, das seinen Steuerhauptsitz oder Tochtergesellschaften in einem Steuerparadies hat, und das möchte ich mit Nachdruck sagen, nicht in den Genuss staatlicher Finanzhilfen kommen kann."

In Frankreich gelten seit Mitte März strenge Ausgangsbeschränkungen. Diese sollen voraussichtlich am 11. Mai beendet werden - allerdings hat Frankreichs Regierung deutlich gemacht, dass es auch dann keine Rückkehr zur Normalität geben wird. Das Ende der Ausgangsbeschränkungen bedeute nicht, dass jeder tun könne, was er wolle, sagte Innenminister Christophe Castaner dem Sender BFMTV./nau/DP/jha