Französische Atomaufsicht verlängert Laufzeit von betagten EdF-Meilern

Paris (Reuters) - In Frankreich dürfen nach Einschätzung der Atomaufsicht diverse Kernkraftwerke etwa zehn Jahre länger laufen als ursprünglich geplant.

Wenn die Wartung vieler Meiler abgeschlossen sei, könnten diese wohl eine Laufzeit von eher 50 statt 40 Jahren haben, erklärte die Behörde ASN am Donnerstag. Davon würden mehr als die Hälfte der 58 Kernkraftwerke des Versorgers EdF profitieren. Die meisten Anlagen sind zwischen 1970 und 1980 gebaut worden, so dass sie nun eigentlich an ihr Laufzeitende gekommen wären. Die EdF-Meiler haben insgesamt eine Kapazität von rund 32.000 Megawatt.

Frankreich hat die mit Abstand größte AKW-Flotte Europas. Massenproteste von Umweltschützern wie in Deutschland hat es dort eher selten gegeben. Deutschland hatte nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 den beschleunigten Atomausstieg beschlossen. Derzeit sind noch sechs Meiler im Betrieb. Bis Ende dieses Jahres werden die Anlagen Gundremmingen C, Brokdorf und Grohnde stillgelegt. Bis Ende 2022 folgen Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland.