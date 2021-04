Französische Wirtschaft wächst unerwartet deutlich

Paris (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist ungeachtet der dritten Corona-Welle im ersten Quartal überraschend deutlich gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt nahm von Januar bis März um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Mini-Plus von 0,1 Prozent erwartet. Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone war am Jahresende 2020 noch um 1,4 Prozent geschrumpft. Trotz der Corona-bedingten Restriktionen legten diesmal sowohl die Konsumausgaben als auch die Investitionen der Unternehmen zu.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut Frankreich in diesem Jahr ein kräftiges Wirtschaftswachstum von 5,8 Prozent zu, nachdem es im vergangenen Jahr noch einen Einbruch von mehr als acht Prozent gegeben hatte. 2022 soll es dann zu einem Plus von 4,2 Prozent reichen.