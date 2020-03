FRAPORT - Erholung nach Zahlen?

Fraport AG - WKN: 577330 - ISIN: DE0005773303 - Kurs: 38,770 € (XETRA)

Fraport erzielt 2019 einen Umsatz von 3,706 Mrd. EUR (VJ: 3,478 Mrd. EUR, Analystenprognose: 3,662 Mrd. EUR), ein Ebit (bereinigt) von 1,18 Mrd. EUR (VJ: 1,13 Mrd. EUR, Prognose: 1,13 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn (bereinigt) von 420,7 Mio. EUR (VJ: 473,9 Mio. EUR, Prognose 435 Mio. EUR). Das Management schlägt für 2019 eine unveränderte Dividende von 2,00 EUR je Aktie vor (VJ: 2,00 EUR). Mit Blick auf 2020 kann kein konkreter Ausblick gegeben werden. Das Management geht von einem deutlichen Rückgang der Passagieraufkommen aus. Das Unternehmen erwartet deshalb ein rückläufiges EBIT, EBITDA und ein sinkender Nettogewinn.

Quelle: Guidants News

Die Fraport-Aktie markierte im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 97,26 EUR. Anschließend fiel sie bis Dezember 2018 auf ein Tief bei 61,12 EUR zurück. Von dort aus erholte sie sich zwar auf 79,26 EUR, scheiterte aber an der Widerstandszone zwischen 78,00 und 79,32 EUR. Seit Ende November steht der Wert wieder unter Verkaufsdruck. In den letzten beiden Wochen und auch in dieser Woche fiel die Aktie wie ein Stein. Wichtige Unterstützung bei 61,12 EUR und 46,22 EUR wurden einfach durchschlagen. Gestern fiel die Fraport-Aktie auf den langfristigen Aufwärtstrend seit März 2003 bei aktuell 38,62 EUR zurück. 30 Cent darunter liegt das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 2009.

Vorbörslich zeigt sich die Aktie in einer guten Verfassung. Sie wird aktuell um rund 5 % über dem gestrigen Tagesschlusskurs gehandelt.

Jetzt einsteigen?

Nach dem Crash der letzten Tage und Wochen hat die Aktie das Potenzial zu einer umfassenden Erholung. Ein Anstieg bis ca. 46,22 EUR ist relativ problemlos machbar. Sollte die Aktie allerdings unter 38,32 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 21,55 EUR und damit auf das Tief aus dem Jahr 2009 drohen.

Fraport AG - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)