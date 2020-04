FRAPORT - Katastrophale Passagierzahlen

Fraport AG - WKN: 577330 - ISIN: DE0005773303 - Kurs: 40,640 € (XETRA) Fraport : Passagierzahlen in Kalenderwoche 14 bei 66.161 (VJ: -95,2 %); Cargo (Fracht & Post international) -25,0 % auf 32.904; Flugbewegungen -85,1 % auf 1.545. y/yFraport: Passagierabfertigung in Frankfurt ab heute nur in Terminal 1, Terminal 2 geschlossen.Deutsche Bank senkt Kursziel für Fraport von €84 auf €54. Buy.

Noch im Januar 2018 markierte die Aktie von Fraport ein Allzeithoch bei 97,26 EUR. Anschließend geriet der Wert deutlich unter Druck. Im Dezember 2018 kam es zu einem Zwischentief bei 61,12 EUR. Von dort aus erholte sich der Wert zwar, scheiterte aber an der Widerstandszone zwischen 78,00 und 79,32 EUR. Dort geriet die Aktie bereits im November 2019 unter Druck. Im Crash ab Ende Februar wurde der Aktienkurs von Fraport richtiggehend zusammengefaltet. Es kam zu einem Abverkauf auf 27,59 EUR.

Seit diesem Tief erholt sich der Wert wieder. Dabei kehrt er in dieser Woche offenbar wieder in den gebrochenen Aufwärtstrend ab März 2003 zurück. Dieser Trend verläuft bei 38,70 EUR. Auf die aktuellen Meldungen reagiert die Aktie sehr positiv. Sie steigt zu Handelsbeginn um 5,5 % an.

Wo liegen wichtige Hürden?

Kurzfristig ist die Erholung intakt. Die nächsten wichtigen Widerstandsbereich liegen um 46,22-47,33 EUR. und um 53,42 EUR. Spätestens im Bereich um 53,42 EUR ist mit einer größeren Pause in der Erholung zu rechnen. Sollte die Aktie allerdings unter 38,70 EUR abfallen, könnte sofort wieder Verkaufsdruck aufkommen. Ein Rückfall auf das Tief bei 27,59 EUR wäre nicht ausgeschlossen.

