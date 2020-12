FRAPORT - Minimalziel erreicht

Fraport AG - WKN: 577330 - ISIN: DE0005773303 - Kurs: 50,950 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung aus der zweiten Novemberhälfte ("FRAPORT - Die Bullen sind am Ruder") sollte die Aktie des Flughafenbetreibers die Dreieckskonsolidierung gen Norden hin verlassen und in den Bereich 53 bis 55 EUR steigen. Die genannte Zielzone wurde am Freitag bereits fast erreicht, es fehlten lediglich 0,15 EUR. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Widerstand im Visier der Händler

Das Minimalkursziel - neue Bewegungshochs oberhalb des Zwischenhochs vom Juni im Bereich 52,50 EUR - wurde erreicht, im Anschluss scheint den Käufern nun aber direkt schon die Puste auszugehen. Mit dem Anstieg in den Bereich des skizzierten Horizontalwiderstands dürfte die jüngste Aufwärtssequenz vorerst beendet worden sein.

Unterhalb von 53,00 EUR (Tagesschlusskurs) ist hier in den kommenden Tagen zunächst mit Gewinnmitnahmen zu rechnen nach der Erholungsrally der vergangenen Wochen. Eine Korrektur in den bereich 45 bis 47 EUR ist kurzfristig das präferierte Szenario. Erst oberhalb von 53,00 EUR müsste man dieses Korrekturszenario korrigieren.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)