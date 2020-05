Fraport und Lufthansa planen Joint Venture für Flughafen

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport wollen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Weiterentwicklung des Flughafens gründen.

"Wir haben vereinbart, in Frankfurt noch stärker zusammenzuarbeiten", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte am Dienstag auf der Hauptversammlung des MDax-Konzerns. In den kommenden Wochen solle ein Joint Venture gegründet werden. Es gehe um die Stärkung des Flughafens als Drehkreuz, die Entwicklung der Infrastruktur und das Nutzen von Effizienzpotenzial. So solle der Flughafen auch für die Passagiere attraktiver werden.

Der Flughafenbetreiber und sein größter Kunde hatten vor fast drei Jahren Gespräche über eine engere Partnerschaft aufgenommen, nachdem sie einen Streit über Flughafengebühren beigelegt hatten.