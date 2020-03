Fraport will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303) will eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie für das letzte Geschäftsjahr ausbezahlen, wie der MDAX-Konzern am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Beim derzeitigen Kursniveau von 38,13 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,25 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 26. Mai 2020 statt.

Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 um 6,5 Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis legte der Umsatz um 4,5 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro zu, wie Fraport weiter berichtete. Das operative Ergebnis (Konzern-EBITDA) erhöhte sich um 4,5 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro. Das Konzern-Ergebnis fiel um 10,2 Prozent auf 454,3 Millionen Euro. Bereinigt man den Vorjahreswert um den Einmaleffekt aus dem Verkauf der Hannover-Anteile legte das Konzern-Ergebnis um knapp sechs Prozent zu (bereinigtes Ergebnis 2018: rund 430 Millionen Euro). Am Flughafen Frankfurt wurde mit rund 70,5 Millionen Fluggästen ein neuer Passagierrekord aufgestellt. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018.

Die Ausbreitung des SARS-CoV-2 führt seit Wochen zu massiven Flugstreichungen. Im Februar sind die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt um vier Prozent zurückgegangen. Die negative Tendenz hat sich hierbei im Laufe des Monats deutlich verschärft: In der letzten Februarwoche lag der Rückgang bei minus 14,5 Prozent. In der ersten Märzwoche gingen die Passagierzahlen sogar um etwa 30 Prozent zurück.

„Nach mehreren Jahren mit starkem Wachstum befindet sich die Luftfahrt derzeit in einer schweren Krise, deren Ende wir noch nicht absehen können. Bereits vor der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatten sich die Aussichten eingetrübt“, so Fraport-Chef Stefan Schulte. „Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass sich die starken Verkehrsrückgänge in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen, ohne dass wir Ausmaß und Dauer der Rückgänge verlässlich abschätzen können. Daher können wir aktuell keinen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr geben“, wie Stefan Schulte weiter mitteilte.

Redaktion MyDividends.de