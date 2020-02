Frauenunion - CDU muss für Frauen attraktiv bleiben

Berlin (Reuters) - Die Kandidaten im Rennen um den CDU-Vorsitz dürfen nach Einschätzung der Frauenunion die Wählerinnen nicht vergessen.

"Die CDU kann nur gewinnen, wenn sie für Wählerinnen weiterhin attraktiv bleibt", sagte die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Widmann-Mauz, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Denn bislang haben wir uns bei den Wahlen auf die Frauen verlassen können." Selbstverständlich müssten bei der Gestaltung der Zukunft der Partei Frauen eine Rolle spielen, fügte sie mit Blick auf die drei Bewerber hinzu. Die Frauenunion ist eine der großen Organisationen innerhalb der Union.

Die Frauenunion werde sich mit den Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen austauschen, kündigte Widmann-Mauz an. Dann werde man sehen, "wie sich die Bewerber inhaltlich, strukturell und personell aufstellen." Die Staatsministerin für Integration im Kanzleramt sagte, dass es um die "Einheit der Partei" gehe. Wenn sich der CDU-Parteitag in Berlin entschieden habe, müssten sich alle Mitglieder dahinter stellen. "Nur so können wir den Zusammenhalt der Partei sicherstellen."