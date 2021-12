Freehold Royalties gibt Dividende für Monat Dezember bekannt

Die kanadische Freehold Royalties Ltd. (ISIN: CA3565001086, TSE: FRU) zahlt eine monatliche Dividende von 0,06 CAD je Anteilspapier an ihre Investoren aus, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies 0,72 CAD. Beim aktuellen Kursniveau von 11,03 CAD (Stand: 14. Dezember 2021) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 6,53 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 17. Januar 2022 (Record date: 31. Dezember 2021). Im November 2021 wurde die Dividende um 20 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Freehold Royalties hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Das Unternehmen ist auf Lizenzeinnahmen im Öl- und Gassektor konzentriert. Das Management der Produktionsstätten erfolgt über den Partnerkonzern Rife Resources. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 50,88 Mio. CAD (Vorjahr: 23,12 Mio. CAD), wie am 10. November berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto mit 111,71 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,72 Mrd. CAD (Stand: 14. Dezember 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de