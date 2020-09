Freehold Royalties schüttet Dividende für September aus

Die kanadische Freehold Royalties Ltd. (ISIN: CA3565001086, TSE: FRU) zahlt eine monatliche Dividende von 0,015 CAD je Anteilspapier an seine Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies 0,18 CAD. Beim aktuellen Kursniveau von 3,77 CAD (Stand: 14. September 2020) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 4,77 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 15. Oktober 2020 (Record date: 30. September 2020). Freehold Royalties hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Das Unternehmen ist auf Lizenzeinnahmen im Öl- und Gassektor konzentriert. Das Management der Produktionsstätten erfolgt über den Partnerkonzern Rife Resources. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 14,76 Mio. CAD (Vorjahr: 35,33 Mio. CAD), wie am 12. August berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 48,29 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 452,27 Mio. CAD (Stand: 14. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de