FREENET - Die großen Brocken kommen jetzt

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN : DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 21,870 € (XETRA)

Die Freenet-Aktie hatte den steilen Aufwärtstrend des ersten Halbjahres an der Kurszielzone bei 23,00 EUR gestoppt und war anschließend Mitte Juni aufgrund der großen, insgesamt 1,65 EUR starken Dividende zumindest optisch "abgestürzt".

Im Anschluss an die gerissene Kurslücke setzte sich die Korrektur noch bis unter die 19,81 EUR-Unterstützung fort, wurde dann aber im Juli kurz vor dem Support bei 18,99 EUR mit einem Doppelboden beendet. Seither befindet sich der Wert wieder im Anstieg, überrannte die Hürden bei 20,76 und 21,29 EUR und schloss in der Vorwoche bereits das Dividendengap. Seither dreht die Aktie leicht nach Süden ab.

Aufwärtspotenzial noch nicht ausgereizt

Kurzfristig könnten die erreichten Ziele zu Gewinnmitnahmen einladen und so eine Gegenbewegung bis 21,29 EUR einleiten. An dieser Stelle haben die Bullen dann gute Chancen, den Aufwärtstrend über 22,32 EUR und in Richtung Jahreshoch bei 22,90 EUR fortsetzen. Dort dürfte sich die nächste große Korrektur abspielen. Derzeit wäre erst bei einem Anstieg über 23,00 EUR von einem nachhaltigen Ausbruch über die Marke auszugehen. Dafür könnte die Freenet-Aktie dann aber auch fast ungebremst bis 24,00 EUR steigen.

Abgaben unter 21,29 EUR hätten dagegen das vorläufige Ende der Aufwärtstrendphase zur Folge. Abgaben bis 20,50 EUR dürften die Bullen einbremsen.

Charttechnisches Fazit: Nach einer kurzzeitigen Zwischenkorrektur in Richtung 21,29 EUR könnte die Aktie von Freenet an das Jahreshoch bei 22,90 EUR steigen.

Freenet AG Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)