Freenet kündigt Aktienrückkauf und Dividende an

Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) will der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten. Zusätzlich soll eine Sonderdividende von 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. In Summe würde damit ein Betrag von 1,65 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Im Vorjahr hatte der im MDAX notierte Konzern aufgrund den noch nicht absehbaren Auswirkungen der Coronavirus-Krise nur die Mindestdividende in Höhe von 0,04 Euro je Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2019 lag die Dividende bei 1,65 Euro.

Wie am Dienstagabend weiter berichtet wurde, soll ein weiteres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt werden. Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sollen bis zu 9,75 Mio. Aktien (dies entspricht ca. 7,61 Prozent des Grundkapitals) zurückgekauft werden. Das Volumen des Aktienrückkaufprogramms beträgt bis zu 135 Mio. Euro. Das Programm soll am 25. Februar 2021 beginnen und wird längstens bis zum 31. Dezember 2021 laufen.

Freenet wird am 25. Februar 2021 die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen.

