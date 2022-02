Freenet peilt 2022 weiteres Gewinnplus an

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk-Anbieter Freenet rechnet trotz eines lediglich stabilen Umsatzes mit einem weiter steigenden operativen Ergebnis. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im laufenden Jahr auf 450 Millionen Euro bis 470 Millionen Euro steigen, wie der im MDax notierte Konzern am Donnerstag in Büdelsdorf mitteilte. Damit liegt die Mitte der Prognosespanne leicht über der bisherigen Durchschnittsprognose der Experten. 2021 zog der operative Gewinn um fünf Prozent auf 447 Millionen Euro an.

Der Umsatz dürfte sich insgesamt stabil entwickeln. 2021 ging wegen geringerer Erlöse aus dem Verkauf von Hardware leicht auf 2,57 Milliarden Euro zurück. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,57 Euro je Anteil erhalten - das sind knapp fünf Prozent mehr als die reguläre Ausschüttung für 2020. Damals hatte es aber noch eine Sonderdividende von 15 Cent gegeben./zb/he