FREEPORT MCMORAN - Das waren noch Zeiten

Freeport-McMoRan Inc. - WKN: 896476 - ISIN: US35671D8570 - Kurs: 6,902 $ (NYSE)US Kupfer - WKN: 965696 - ISIN: XC0009656965 - Kurs: 2,23350 $/lb (FXCM)

Als ich im Januar dieses Jahres die Aktie von Freeport McMoRan analysierte, hätte ich mir nicht ausmalen können, dass der Wert wenige Wochen später unter 5 USD notiert. Doch in der Rückbetrachtung lieferte der Titel durchaus interessante Chartstrukturen. Die herausgearbeitete Unterstützungszone um 11 USD hielt und leitete noch einmal eine Erholung ein. Im Anschluss durchbrach der Wert die Nackenlinie einer mittelfristigen Topformation (S-K-S), testete diese als "Death Kiss" noch einmal von unten an und ging anschließend in den freien Fall über. Das Tief markierte die Aktie des weltgrößten Kupferproduzenten bei 4,82 USD.

Werfen wir bei der Besprechung der aktuellen Lage zunächst einen Blick auf den Kupferpreis. Dieser ging ebenfalls mit dem Unterschreiten der Unterstützungszone zwischen 2,49 und 2,47 USD in den freien Fall über. Tiefs aus den Jahren 2015 und 2016 haben den Abverkauf erst einmal gestoppt. Zwischen 2,00 und 1,93 USD liegt folglich ein Supportbereich, der auch langfristig wichtig ist. Erholungen treffen nun bei 2,47 bis 2,49 USD auf massive Widerstände.

US-Kupfer

Die Aktie von Freeport McMoRan wiederum bildete gestern ein höheres Tief im Tageschart aus und legt heute dynamisch zu. Eine Kurslücke bei 6,82 USD wurde bereits geschlossen. Bleiben die Käufer am Ball, ist nach dem ersten Erholungsmove eine zweite Aufwärtswelle bis auf 7,67 und anschließend an den massiven Widerstandsbereich zwischen 8,43 und 8,58 USD möglich. Dort stellt die Aktie einen Verkauf dar bzw. wäre für Shorts interessant. Fällt der Wert vorzeitig unter 5,99 USD, wird das Erholungsszenario einer zweiten Aufwärtsstrecke unwahrscheinlicher. Unter 4,82 USD wäre die übergeordnete Abwärtsbewegung bestätigt und die Tiefs aus dem Jahr 2016 um 3,50 USD könnten angesteuert werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 14,40 14,13 18,48 Ergebnis je Aktie in USD -0,11 0,19 1,22 KGV -63 36 6 Dividende je Aktie in USD 0,20 0,20 0,20 Dividendenrendite 2,91 % 2,91 % 2,91 % *e = erwartet

Freep-McMoRan-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)