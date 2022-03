FREEPORT MCMORAN - Rückfall auf potenzielles Kaufniveau

Die Aktie von Freeport McMoRan befindet sich seit einem Tief bei 30,02 USD vom 21. September 2021 in einer Aufwärtsbewegung. Nach dem Korrekturtief vom 28. Januar 2022 bei 34,94 USD gewann diese Bewegung an Dynamik. Am 25. Februar gelang der Ausbruch über den Widerstand bei 46,10 USD und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2012.

Nach einem Hoch bei 50,46 USD kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel gestern sogar kurzzeitig unter 46,10 USD zurück. Am steilen Aufwärtstrend seit 28. Januar kam wieder Kaufinteresse auf. Die Aktie erholte sich über 46,10 USD. Aktuell wird sie bei 47,52 USD und damit über 1 % über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Kaufwelle möglich

Nach dem Rücksetzer auf das Vorgängerhoch bei 46,10 USD könnte jetzt direkt eine neue Kaufwelle starten. Diese Kaufwelle könnte eine mittelfristige Rally in Richtung des Allzeithochs bei 63,62 USD einleiten.

Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 44,90 USD könnte die Bullen allerdings in arge Nöte bringen. In diesem Fall müsste mit Abgaben an bzw. in das noch offene Aufwärtsgap vom 09. Februar 2022 zwischen 41,25 USD und 40,70 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Bullen haben hier klar die besseren Karten. Einer weiteren Rally steht nur wenig im Weg.

Freeport-McMoRan Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)