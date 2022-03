Freitag schwach - wie immer....

Replaced by the video

Die Schlagzeilen sind überwiegend negativ, was sich auf die Stimmung am Markt auswirkt. Doch mit der richtigen Taktik könnte das trotzdem gut für die Börse sein, wenn man sich die 1970er ansieht: Stagflation verträgt sich mit steigenden Kursen. Natürlich nur, wenn der Inflationsdruck nicht zu Preissteigerungen führt, die Kunden nicht mehr bereit sind mitzutragen. Die Margen müssen dran glauben. Die Emerging Markets, allen voran China, bieten deutlich hellere Aussichten. Außerdem kommende Woche Zahlen für NVIDIA, Disney, Tencent, Nike, etc.

0:00 - Es geht bergab

2:02 - Negative Schlagzeilen

4:45 - Emerging markets: China im Fokus

11:00 - Memeing mit GameStop

13:25 - FedEx

15:07 - Hoher Inflationsdruck & Stagflation (Uber, Lyft)

19:43 - U.S. Steel, Porsche, Boeing, Öl

22:30 - Kommende Woche: Nike, Adobe, KB Home, Tencent

24:30 - Ups & Downs: NVIDIA, Disney, etc.

26:02 - The Big Picture

#finanzmarkt #openingbell