Freizeitparks: Besucher in Sommerferien überlebenswichtig

BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise bringt manche Freizeitparks nach Angaben ihres Verbands in existenzielle Not. Wenn auf den ausgefallenen Saisonstart in den Osterferien auch ein Besuchsverbot in den Sommerferien folgen sollte, könnte das für rund 40 Prozent der Parks das Aus bedeuten, sagte der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, Jürgen Gevers.

Seine Mitglieder hätten akute Probleme mit der Finanzierung. Die Sofortmittel der Regierung reichten nicht aus. Die Betreiber, in der Regel mittelständische Familienunternehmen, kämen nur schwer an Kredite heran, berichtete Gevers. Banken forderten eine hundertprozentige Sicherheit, die es nicht gebe. In Deutschland seien inklusive der Zulieferer 150 000 Arbeitsplätze mit der Branche verknüpft.

Gerade Parks mit Tieren könnten die laufenden Kosten nicht einfach senken. "Auch wir sind der Meinung, Gesundheit steht über der Wirtschaft", betonte Gevers. Doch wo ein Freizeitpark schließe, mache nicht so schnell ein anderer auf. Und diese Einrichtungen seien oft in strukturschwächeren Regionen - und dort durchaus ein Jobmotor./kre/DP/zb