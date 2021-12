Fresenius-Aktie, 2022 und der Turnaround: 3 Dinge, die ich beobachte!

Schafft die Fresenius-Aktie im Jahre 2022 den Turnaround? Im Jahr 2021 gelang der große Durchbruch jedenfalls nicht. Wenn wir jetzt auf den Aktienkurs von 34,78 Euro blicken, so erkennen wir seit Jahresanfang ein Minus von 9,6 %. Für einen defensiven Dividendenaristokraten ist das natürlich nix gewesen.

Worauf sollten Foolishe Investoren, die auf den Turnaround bei der Fresenius-Aktie setzen wollen, in den kommenden Wochen und Monaten blicken? Ich beobachte jedenfalls die folgenden drei Merkmale, die für einen Richtungswechsel entscheidend sein könnten. Neben der fundamentalen Bewertung, wohlgemerkt, die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11 weiterhin sehr, sehr preiswert ist.

Fresenius-Aktie: Corona-Turnaround in 2022?

Entscheidend dürfte für die Fresenius-Aktie auch der Corona-Turnaround in 2022 sein. Man könnte denken: Mensch, wie ist ein defensiver, diversifizierter Gesundheitskonzern nur von der Pandemie betroffen? Im Zweifel in mehr als einer Hinsicht, beispielsweise durch die Pandemie selbst, verschobene Operationen in Krankenhäusern. Aber im Wesentlichen: durch die börsennotierte Tochtergesellschaft Medical Care.

Die Tochter leidet unter COVID-19 besonders, weil es gerade bei den Dialyse-Patienten eine Übersterblichkeit gibt. Für den operativen Verlauf heißt das, dass die Patienten durch die Pandemie weniger werden, was zu weniger Behandlungen führt. Kein ideales Marktumfeld. Aber insbesondere auch eine gesundheitliche Baustelle, die unterm Strich doch zeigt, wie gefährlich COVID-19 für Risikopatienten ist.

Besserung in der Pandemie, weniger Fallzahlen und ein absehbares Ende könnten für die Fresenius-Aktie den Turnaround im Jahr 2022 einläuten. Trotz defensiver Klasse haben einige Segmente leider in den vergangenen Quartalen geschwächelt. Wobei unterm Strich trotzdem ein Umsatzwachstum von nominell 2 % und ein Ergebniswachstum von 3 % nominell in den Büchern steht. Das könnte der Beginn eines Turnarounds sein.

Was macht die Dividende …?

Wichtig für die Fresenius-Aktie dürfte außerdem die Dividende im kommenden Jahr 2022 sein, ja, auch für den Turnaround. Im Moment gibt es bei dem aktuellen Aktienkurs eine Ausschüttungsrendite von 2,53 %. Es könnte jedoch weiteres Dividendenwachstum geben, zuletzt lagen die Zuwächse beispielsweise noch bei 5 % p. a. Möglicherweise verpflichtet auch der Status als Dividendenaristokrat.

Mit einem Ergebniswachstum je Aktie könnte das Fundament jedoch wieder nachhaltiger sein und nicht so sehr das Ausschüttungsverhältnis belasten. Zumal dieser Wert mit knapp über 30 % ebenfalls überaus moderat ist und noch Potenzial beinhalten könnte.

Die Dividende könnte ein optisches Merkmal für den Turnaround der Fresenius-Aktie im Jahr 2022 sein. Unterm Strich sollte jedoch auch eines stimmen: das Wachstum im Allgemeinen.

Fresenius-Aktie und der Turnaround 2022: Wachstum?!

Wenn sich bei der Fresenius-Aktie im kommenden Börsenjahr 2022 ein moderates Wachstum weiterhin bestätigt, bin ich sicher: Der Turnaround dürfte einsetzen. Es hängt möglicherweise auch von der Pandemie ab. Sowie im Allgemeinen von der Wirtschaftslage. Auch anorganisches Wachstum kann eine Komponente sein.

Im Endeffekt bin ich überzeugt: Die Fresenius-Aktie ist derzeit bewertet wie eine Value- oder Qualitätsaktie. Sie könnte jedoch auch eine moderate Wachstumsperspektive erhalten, was eine Neubewertung auslösen könnte. Ob diese Neubewertung im Zweifel bereits im Jahr 2022 einsetzt, das ist eine andere Frage. Hier könnte jedoch ein wichtiges Fundament für den zukünftigen Erfolg und den Turnaround gelegt werden.

