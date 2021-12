Fresenius: Dividendenaktie? Dividendenwachstumsaktie?

Die Fresenius-Aktie besitzt eine Dividende, aber macht sie das auch automatisch zu einer Dividendenaktie? Zudem besitzt die Aktie ein Dividendenwachstum, aber macht sie das zu einer Dividendenwachstumsaktie? Ohne Zweifel interessante Fragen, die natürlich eines benötigen: eine Definition.

Natürlich müssen wir jetzt nicht definieren, ob die Fresenius-Aktie damit ein Kauf ist. Aber möglicherweise finden einige Investoren es schwierig, die Aktie einzuordnen. Woran das liegt und warum ausgerechnet diese Frage relevant sein kann? Wir sehen, es gibt eine Menge Fragen, die wir heute klären können.

Fresenius -Aktie: Dividendenaktie oder eine mit Wachstum …?

Fangen wir vielleicht mit den Schwierigkeiten an, die so mancher Analyst und Investor mit der Fresenius-Aktie besitzt. Obwohl es eine Ausschüttung gibt, tun sich manche schwer damit, die Aktie als Dividendenaktie zu bezeichnen. Sowohl weil die Dividendenrendite teilweise unter der Marke von 2 % gelegen hat. Aber auch, weil sie vergleichsweise wenig Dividende gemessen am Gewinn an die Investoren auszahlt. Selbst heute nach drei Jahren operativer Stagnation und trotzdem konsequent erhöhter Ausschüttungen liegt das Ausschüttungsverhältnis gerade einmal bei knapp über 30 %. Historisch sind sogar 20 % oder weniger möglich gewesen.

Macht das die Fresenius-Aktie zu einer Dividendenaktie, wenn der Fokus nicht hierauf liegt? Ohne Zweifel wollen einige Investoren eine Menge mehr sehen. Oder eine Ausschüttungspolitik, die irgendwo immer einen Richtwert von 30 bis 70 % des Gewinns oder Cashflows anpeilt. Dann gibt es in der Regel den entsprechenden quantitativen Fokus.

Wobei es an der Qualität der ebenfalls potenziellen Dividendenwachstumsaktie ebenfalls nicht mangelt. Fresenius hat eine aristokratische Historie mit 27 Jahren konsequenter Erhöhungen der eigenen Dividende. Aber auch die Qualität stimmt: Immerhin lag das Wachstum zuletzt bei jeweils 5 % im Jahresvergleich. In stärkeren Wachstumsjahren sind sogar zweistellige prozentuale Erhöhungen möglich gewesen. Mit dem minimalen Ausschüttungsanteil hat das jedoch bei vielen Investoren eher begrenzt Wirkung gezeigt.

Wir können daher sagen: Bei Fresenius ist die Dividende lange Zeit eher ein beiläufiges Merkmal gewesen. Das hat zu wenig Fokus als Dividendenaktie oder auch als Dividendenwachstumsaktie geführt. Doch genau jetzt könnte das wiederum anders sein.

Es hat sich etwas verändert …

Fresenius könnte nämlich genau jetzt eine attraktive Dividendenaktie sein, möglicherweise sogar eine Dividendenwachstumsaktie. Mit Blick auf die jüngste Korrektur liegt die Dividendenrendite schließlich bei über 2,5 %, wodurch rein quantitativ wieder eine Menge mehr möglich ist. Auch das Dividendenwachstum könnte durch eine so hohe initiale Ausschüttungsrendite langfristig einen positiven Effekt besitzen.

Vielleicht ist es daher nicht die relevanteste Frage, ob Fresenius im allgemeinen und in der Vergangenheit eine attraktive Dividendenaktie oder Dividendenwachstumsaktie gewesen ist. Heute, durch eine günstige Bewertung, könnten die Umstände jedoch derart sein.

Der Artikel Fresenius: Dividendenaktie? Dividendenwachstumsaktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

