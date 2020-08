Fresenius lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Gesundheitskonzern Fresenius SE (ISIN: DE0005785604) wird an diesem Freitag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will für das abgelaufene Jahr 2019 eine um 5 Prozent erhöhte Dividende von 0,84 Euro (Vorjahr 0,80 Euro) an seine Aktionäre ausbezahlen.

Dies ist die 27. Dividendenerhöhung in ununterbrochener Folge. Fresenius gehört zum Kreis der Dividendenaristokraten. Dies sind Unternehmen, die mindestens 25 Jahre in Folge ihre Dividende angehoben haben. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurs von 39,55 Euro bei 2,12 Prozent. Im 1. Halbjahr 2020 stieg der Konzernumsatz um 5 Prozent (währungsbereinigt: 5 Prozent) auf 18,06 Mrd. Euro (2019: 17,26 Mrd. Euro), wie am 30. Juli berichtet wurde. Das organische Wachstum betrug 3 Prozent. Der Konzern-EBIT lag mit 2,25 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau (währungsbereinigt: -1 Prozent). Die EBIT-Marge betrug 12,5 Prozent (2019: 13,0 Prozent). Das Konzernergebnis vor Sondereinflüssen sank um 6 Prozent (währungsbereinigt: -6 Prozent) auf 875 Mio. Euro nach 928 Mio. Euro im Vorjahr. Fresenius rechnet für das Geschäftsjahr 2020 mit einem währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes von 3 bis 6 Prozent und einer währungsbereinigten Entwicklung des Konzernergebnis von -4 bis +1 Prozent. Der neue Ausblick setzt voraus, dass es zu keiner weiteren großen Covid-19-Welle in den wichtigsten Märkten des Konzerns kommt, die entsprechende behördliche Maßnahmen nach sich ziehen, sondern es bei regionalen oder lokalen Covid-19-Herden bleibt, wie am 30. Juli weiter berichtet wurde. Redaktion MyDividends.de