Fresenius MC - Gute Ausgangsbasis für Käufer

Gute Ausgangsbasis für Käufer Seit Anfang November kommt der Aktienkurs von Fresenius Medical Care zwar etwas zurück, der bullische Gesamteindruck im Chart bleibt aber erhalten. Nach den Schwierigkeiten im Frühjahr/Sommer in der Fresenius-Medical-Care-Aktie setzte Mitte August ein Stabilisierungsprozess ein. Der Preisbereich ab 57,38 EUR wurde für Käufe genutzt und mit diesen Käufen konnte sich das Chartbild Stück für Stück verbessern. Der endgültige Durchbruch ist den Bullen dann im Monatswechsel Oktober/November geglückt, als die zentralen Widerstände um 65 EUR gebrochen werden konnten.Im Anschluss an dieses bullische Signal reichte die Kraft der Käufer noch für ein Hoch bei 69,08 EUR, bevor es zur auch momentan noch laufenden Korrektur kam. Im Rahmen dieser Korrektur fielen die Kurse wieder zurück in den Bereich der alten Widerstände, die nun als Unterstützung fungieren. Es ist unschwer zu erkennen, dass diese von den Marktteilnehmern wahrgenommen werden. Im Dezember kam es um 64 EUR mehrfach zu Käufen. Bisher reichte die Kraft der Bullen aber noch nicht aus, um die laufende Korrektur vollständig zu beenden. Weiterlesen