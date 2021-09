FRESENIUS MEDICAL CARE - Aktienkurs bricht ein

JPMorgan stuft FMC von Neutral auf Underweight ab und senkt das Kursziel von 61,30 EUR auf 60,80 EUR.

Barclays stuft FMC von Overweight auf Equal-Weight ab und senkt das Kursziel von 78 EUR auf 74 EUR.

Diese beiden Ratings „schicken“ den Aktienkurs von Fresenius Medical Care heute Morgen in die Tiefe. Die Aktie verliert zu Handelsbeginn über 4 % und ist damit der mit Abstand schwächste Wert im Dax.

Die Aktie befindet sich seit Januar 2019 in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich zwischen dem Hoch bei 81,10 EUR und einer Unterstützungszone zwischen 55,44 und 54,32 EUR ab. Am 03. Februar fiel der Wert zuletzt in diese Unterstützungszone zurück. Dort drehte er nach oben und kletterte auf ein Hoch bei 71,14 EUR.

Seitdem gibt der Aktienkurs wieder nach, wobei zunächst noch die Unterstützung bei 63,92 EUR Halt gab. Im heutigen Handel durchbricht der Wert allerdings diese Marke. Er reißt ein Abwärtsgap zwischen 64,84 EUR und 62,92 EUR.

Jetzt erst einmal wieder abwärts?

Der Bruch der Unterstützung bei 63,92 EUR kann als Verkaufssignal gewertet werden. Dieses Signal könnte eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung, also in Richtung 55,44-54,32 EUR auslösen. Ein Rückkehr über 63,92 EUR würde das Chartbild zwar wieder etwas stabilisieren. Aber viel wäre dann zunächst auch nicht zu erwarten. Ein Anstieg in Richtung 68,50 EUR wäre dann aber möglich.

