FRESENIUS MEDICAL CARE - Bullen machen Druck

Die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care befindet sich seit einem Tief bei 55,44 EUR in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Dabei kletterte der Wert in der Spitze auf 81,10 EUR.

Am 02. Februar 2021 fiel die Aktie erneut auf die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung ab. Danach drehte sie nach oben. Am 04. Juni kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit 23. Juli 2020. Nach einem Hoch bei 71,14 EUR setzte der Wert noch einmal auf diesen Trend zurück. In den letzten Tagen löste er sich wieder und strebte dem Hoch bei 71,14 EUR entgegen.

Weitere Rally möglich

Die Aktie von Fresenius Medical Care könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter ansteigen. Ein Anstieg bis ca. 81,10 EUR erscheint möglich. Damit würde die Aktie an die obere Begrenzung der großen Seitwärtsbewegung ansteigen.

Ein Rückfall unter 67,80/50 EUR und damit in den gebrochenen kurzfristigen Abwärtstrend wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 63,92 EUR würde die Rally abwürgen und auf einen erneuten Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung hindeuten.

Fazit: Die Rally der letzten Monate ist intakt und noch nicht ausgereizt

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)