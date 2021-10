FRESENIUS MEDICAL CARE - Der vorletzte Strohhalm

Mit dem Bruch der Unterstützungszone bei 63,92 bis 64,36 EUR wurde bei der Aktie von Fresenius Medical Care Anfang September ein Verkaufssignal hoher Tragweite generiert und seither die Abwärtsziele aus der Guidants-PROmax-Analyse vom 02. September erreicht.

Fresenius Medical Care - Analyse vom 02. September

An der tieferen Zielmarke bei 59,00 EUR gelang zunächst ein scharfer Konter, der aber in den vergangenen Tagen in einer wenig dynamischen Korrektur wieder neutralisiert wurde. Die Chancen der Bullen, zumindest kurzfristig für eine zweite Erholungsbewegung bis 62,08 EUR und darüber ggf. bis 63,92 EUR sorgen zu können, bleiben dennoch zunächst erhalten. Mehr ist den Bullen nach dem großen Verkaufssignal aber nicht zuzutrauen.

Bricht die Aktie dagegen direkt unter den Support bei 59,46 EUR ein, wäre mit der direkten Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen, der in diesem Fall bis zum Märztief bei 56,84 EUR und darunter bis 55,44 EUR führen dürfte.

Charttechnisches Fazit: Eine weitere Erholung bis 62,08 EUR und darüber ist möglich. Der intakte Abwärtstrend der FMC-Aktie würde davon aber nicht tangiert und mit einem Bruch der 59,46 EUR-Marke die nächste Verkaufswelle bis 56,84 EUR gestartet.

Fresenius Medical Care Chartanalyse (Tageschart)

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)