FRESENIUS MEDICAL CARE - Nach Zahlen weiter auf Erholungskurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 93,84 EUR aus dem Februar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Am 30. November 2021 fiel der Wert auf ein Tief bei 52,12 EUR und bildete danach einen Doppelboden aus, den sie mit dem Ausbruch über 56,58 EUR vollendete.

Nach diesem Ausbruch gab es drei kurze Rückfälle unter die Nackenlinie, die aber spätestens bei 55,38 EUR aufgefangen wurden. Den letzten Rückfall gab es am 11. Februar 2022. Seitdem herrscht eine leichte Aufwärtstendenz. Heute kletterte der Wert in der Spitze auf 60,70 EUR, kann dieses Niveau aber nicht halten. Immerhin notiert die Aktie gegen einen fallenden Markt nach den aktuellen Zahlen leicht im Plus.

Die Zahlen fielen auf breiter Ebene unter den Vorjahreszahlen aus. Der Konzern übertraf aber die Erwartungen den Analysen. Er hält an den Zielen für 2025 fest.

Erholung kann weitergehen

Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich in einer Erholung nach den starken Verlusten ab Juli 2021. Diese Erholung kann noch etwas anhalten und zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit Juli 2020 führen. Das würde Kursgewinne bis ca. 65 EUR bedeuten. Sollte der Wert allerdings unter 55,38 EUR abfallen, dann wären Abgaben in Richtung 52,12 EUR oder sogar ca. 50,50 EUR möglich.

Fresenius Medical Care

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)