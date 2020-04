FRESENIUS MEDICAL CARE - Widerstand voraus

Ausgehend vom Crashtief bei 53,50 EUR wuchtete sich die FMC-Aktie Ende März wieder über ein Zwischentief aus dem Oktober bei 57,24 EUR und befreite sich damit aus dem kurzfristigen, steilen Abwärtstrend. In der Folge zog der Wert,wie in der vorangegangenen Analyse erwartet, an den Widerstandsbereich bei 64,36 EUR an.

Trendwende im Bereich von 64,36 EUR wahrscheinlich

Dieser Anstieg lässt sich in zwei gleichlange Etappen unterteilen, die zudem die Form einer bärischen Flagge annehmen. Ein vorübergehendes Ende der Erholung wird damit immer wahrscheinlicher. Zwar könnte der Wert bei einem kurzen Ausbruch über die Hürden im Bereich von 64,35 EUR noch an die Oberseite der Flagge springen. Im Bereich von 66,00 EUR dürfte den Bullen allerdings langsam die Durchschlagskraft abhanden kommen und eine Korrektur einsetzen. Führt diese unter 62,40 EUR zurück, wäre die Flagge nach unten aufgelöst und ein Abverkauf bis 60,46 EUR wahrscheinlich.

Dort könnten die Bullen versuchen, das Ruder nochmals herumzureißen. Unterhalb der Marke wäre dagegen ein Verkaufssignal aktiv und mit Abgaben bis 57,24 EUR und ggf. bis 55,44 EUR zu rechnen.

Sollte den Käufern dagegen das Kunststück gelingen, den Wert auch über 66,00 EUR anzutreiben, stünde eine Kaufwelle bis 69,08 EUR an.

Fresenius Medical Care Chartanalyse (Tageschart)

