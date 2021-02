Fresenius Medical Care will die Dividende das 24. Jahr in Folge anheben

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) will die Dividende um 11,7 Prozent auf 1,34 Euro pro Aktie anheben. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 1,20 Euro. Es wäre die 24. Dividendenerhöhung in Folge. Seit der Gründung des Unternehmens erhielten die Aktionäre jedes Jahr mehr Dividende. Die Hauptversammlung findet am 20. Mai 2021 statt.

Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurswert von 59,04 Euro bei 2,27 Prozent. Der Umsatz von Fresenius Medical Care stieg im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 17,86 Milliarden Euro. Währungsbereinigt kletterte der Umsatz um 5 Prozent. Das organische Umsatzwachstum betrug 3 Prozent.

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich 2020 um 2 Prozent (währungsbereinigt: 4 Prozent) auf 2,27 Mrd. Euro. Das EBIT auf bereinigter Basis stieg um 6 Prozent (währungsbereinigt um 8 Prozent) auf 2,5 Mrd. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge kletterte auf 14 Prozent (2019: 13,5 Prozent). Das Konzernergebnis sank im Geschäftsjahr 2020 um 3 Prozent (währungsbereinigt: – 1 Prozent) auf 1,16 Mrd. Euro. Auf bereinigter Basis und ohne Berücksichtigung der Wertminderung in Lateinamerika stieg das Konzernergebnis um 10 Prozent auf 1,36 Mrd. Euro (währungsbereinigt: 12 Prozent).

Der Bad Homburger Konzern erwartet bis zum Jahr 2025 eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Konzernergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich.

Fresenius Medical Care ist ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Zum 31. Dezember 2020 behandelte Fresenius Medical Care weltweit 346.553 Patientinnen und Patienten in 4.092 Dialysezentren. Ende 2020 lag die Zahl der Beschäftigten weltweit bei 125.364 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2019: 120.659 Beschäftigten).

Redaktion MyDividends.de