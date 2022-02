Fresenius & Münchener Rück: Top-Dividendenaktien noch in dieser Woche mit Discount?!

Bei den Aktien von Fresenius und der Münchener Rück stehen noch in dieser Woche Quartalszahlen an. Genau das kann diese spannenden DAX-Aktien zu Top-Dividendenaktien machen, die gerade jetzt womöglich einen Discount besitzen.

Es geht dabei nicht primär um die Bewertung oder auch die Dividende. Wobei das natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, wenn wir die Quartalszahlen analysieren. Nein, sondern auch andere Faktoren sind überaus entscheidend. Aber riskieren wir zunächst einen Blick auf die fundamentale Ausgangslage, ehe wir das betrachten, was für die Möglichkeit eines Schnäppchens besonders relevant ist.

Fresenius : Beide schon jetzt sehr günstig?

Fresenius und die Aktie der Münchener Rück dürften bei diesen Quartalszahlen mit relativ soliden Werten aufwarten. Das ist zumindest meine Erwartungshaltung. Bei dem DAX-Dividendenaristokraten und Gesundheitskonzern sollte die Bewertung nicht wesentlich über einem KGV von 12 liegen. Auch eine Dividendenrendite von mindestens 2,4 % plus X stehen im Raum. Aber auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis von deutlich unter 1 und zuletzt ca. 0,55 ist überaus moderat bis preiswert.

Eine ähnliche Ausgangslage haben wir auch bei der Münchener Rück. Hier sollte es ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 bei einem Gewinn von 2,8 Mrd. Euro sein. Sowie eine Dividendenrendite von mindestens 3,8 %. Auch hier dürfte es ein gewisses X geben, das noch obendrauf kommt. Aber hier sind wir bereits bei einigen Feinheiten.

Fresenius und die Münchener Rück dürften im Rahmen dieser Quartalszahlen unter anderem die Dividende präsentieren. Der DAX-Dividendenaristokrat glänzte zuletzt mit einem unteren Richtwert von 5 % beim Dividendenwachstum. Wohingegen der DAX-Rückversicherer nach einem soliden Geschäftsjahr 2021 insgesamt wieder zu Ausschüttungswachstum fähig sein sollte. Hier erkennen wir bereits die ersten Möglichkeiten, warum sich vielleicht ein Discount ergibt: Wachstum bei den Kapitalrückführungen.

Wachstum zu günstiger Bewertung?

Was jedoch das eigentlich Entscheidende für Fresenius und die Münchener Rück ist, ist und bleibt der Ausblick. Wenn die beiden DAX-Aktien für das Jahr 2022 ein solides Wachstum in Aussicht stellen, insbesondere beim Gewinn oder Ergebnis je Aktie, so macht das die fundamentale Bewertung noch preiswerter. Außerdem sollten dann wachsende Dividenden die Folge sein.

Foolishe Investoren wissen natürlich, dass das Überbewerten vereinzelter Quartalszahlen ein großer Fehler ist. Das gilt sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Trotzdem dürfen wir gespannt sein, welche Zahlenwerke uns diese beiden DAX-Aktien vorlegen. Sowie auch, was Dividende, Aktienrückkäufe und der weitere Wachstumskurs angeht.

Übrigens: Bei Fresenius ist es in dieser Woche am 22. Februar so weit. Bei der Münchener Rück hingegen am 23. Februar dieses Jahres. Ganz so lange müssen wir uns daher gewiss nicht mehr gedulden, bis wir einen Einblick in die frischen Zahlen und die neuen, fundamentalen Bewertungen erhalten.

Der Artikel Fresenius & Münchener Rück: Top-Dividendenaktien noch in dieser Woche mit Discount?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius und der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool