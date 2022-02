FRESENIUS SE - Kaufsignal möglich

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 37,655 € (XETRA)

Nach dem Hoch vom 18. August 2021 bei 47,59 EUR geriet die Aktie von Fresenius SE stark unter Druck. Erst auf der Unterstützung bei 32,94 EUR stoppte der Abverkauf. Die Aktie setzte zu einer Bodenbildung in Form eines Doppelbodens an. Diesen vollendete der Wert am 27. Dezember mit dem Ausbruch über 35,10 EUR.

Die Aktie erholt sich danach auf 37,93 EUR. Seitdem befindet sie sich in einer Konsolidierung. Diese lässt sich als aufsteigendes Dreieck beschreiben. Aktuell notiert der Wert nur noch wenig unter der oberen Begrenzung dieses Dreiecks.

Neues Kaufsignal möglich

Gelingt ein stabiler Ausbruch über 37,94 EUR, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte es zu einer Rally in Richtung 39,12 EUR und 43,14 EUR kommen.

Sollte der Wert allerdings unter 35,10 EUR zurückfallen, dann würden die Bullen unter Druck geraten. Ein Rückfall gen 32,94 EUR oder 31,03 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Die Aktie steht kurz vor einem Fortsetzungssignal für die Erholung der letzten Wochen. Kurzfristig haben die Bullen die größeren Chancen, auch wenn die langfristige Abwärtsbewegung noch ungefährdet ist.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)