FRESENIUS SE - Starke Erholung

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 27,695 € (XETRA)

Die Aktie von Fresenius SE befindet sich seit dem Allzeithoch bei 80,07 EUR aus dem Juni 2017 in einer starken Abwärtsbewegung. Im Dezember 2018 kam es zu einem Tief bei 38,28 EUR. Anschließend konsolidierte der Wert in einem symmetrischen Dreieck. Am 20. Februar prallte er an der Oberkante des Dreiecks nach unten ab.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Anschließend gab es einen regelgerechten Crash. Am 06. März kam es zum Ausbruch aus dem Dreieck nach unten. Gestern notierte der Wert im Tief bei 24,25 EUR. Seitdem erholt sich die Aktie. Heute notierte sie in den ersten Handelsminuten im Hoch bereits bei 28,68 EUR.

Wo liegen die nächsten Hürden?

Aufgrund der Volatilität in den letzten Tagen und Wochen liegen alle sinnvollen Marken meilenweit weg. Auf wirklichen Widerstand würde eine Erholung erst im Bereich 33,30 bis 34,68 EUR stoßen. Aber selbst mit einem Anstieg dorthin wäre noch keine Trendwende erreicht. Ein neues prozyklisches Verkaufssignal würde es erst mit einem neuen Tief, also unter 24,65 EUR geben. In diesem Fall wären weitere Abgaben in Richtung 20,01 EUR möglich.

Zusätzlich lesenswert:

SILTRONIC - Zeigen sich jetzt die Bullen?

DEUTSCHE POST - Schöner Konter der Bullen

NVIDIA - Chance auf Erholung

FreseniusSE-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)