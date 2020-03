Freundliche US-Börsen geben den Takt vor

Nach dem Absacker gestern setzt die Wall Street heute doch ernsthaft zur Erholung an. Der Dax lässt sich davon anstecken - trotz anhaltend negativer Corona-Meldungen. Auch die Autowerte im Plus, obwohl der Markt in China im Februar eingebrochen ist.

Zugehörige Wertpapiere: US2605661048, DE0008469008, DE000BAY0017, DE000A1ML7J1, DE000A2YN900,