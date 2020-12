Fridays for Future will weltweit für Klimaschutz demonstrieren

BERLIN (dpa-AFX) - Vor einem digitalen UN-Gipfel zum Klimaschutz ruft die Klimabewegung Fridays for Future weltweit zu Demonstrationen auf. Auf allen Erdteilen sind insgesamt mehr rund 2500 Aktionen geplant, wie aus einer Übersichtskarte der Aktivisten hervorgeht, darunter auch mehrere Dutzend in deutschen Städten. Mitglieder der Bewegung hatten angekündigt, dass sowohl auf der Straße als auch im Internet Proteste geplant seien - dabei wolle man überall auf die Einhaltung der Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie achten. Am Samstag sollen bei einem eintägigen, virtuellen UN-Gipfel viele Staaten ihre Fortschritte und Pläne im Klimaschutz darstellen./ted/DP/nas