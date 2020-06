FS.COM und US Conec kooperieren bei der Bereitstellung von Produkten der MTP®-Serie

FS.COM, Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsprodukten und -lösungen für Rechenzentren, Unternehmen und Telekommunikationsnetzwerke, hat mit US Conec, einem führenden Anbieter von passiven Komponenten für optische Hochleistungsverbindungen, zusammengearbeitet, um Kabelkonfektionsprodukte der MTP®-Marke für hochdichte Rechenzentrumsanwendungen anzubieten.

Mit den ständig wachsenden Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsnetzwerke müssen MTP®-Verkabelungssysteme mehr Verbindungen auf begrenztem Raum bereitstellen. „Jedes FS-MTP®-Kabel verwendet die MTP®-Steckverbinder von US Conec, um stabile und hocheffektive Verbindungen der MTP®-Verkabelungsinfrastruktur in Rechenzentrumsumgebungen zu gewährleisten. Die MTP®-Steckverbinder von US Conec gelten als branchenführende Verkabelungslösung mit hoher Dichte, die sich durch geringe Einfügungsdämpfung, hervorragende optische Leistung und Platzersparnis auszeichnet“, so Daniel Xiang, CEO von FS.COM. „Zusätzlich zu den MTP®-Verkabelungsprodukten hat FS.COM weitere Produkte aus der MTP®-Familie eingeführt, darunter MTP®-Reiniger, MTP®-Adapter und Field-Tools für MTP® PRO-Steckverbinder.“

MTP®-Reiniger

Reinigung von Ferrulen von MT-basierten Verbindern für Verkabelungsbaugruppen und Feldinstallation

MTP®-Adapter

Kompatibel mit allen US Conec MTP® Steckverbinder mit 4 bis 72 Fasern zur Kopplung und zum Schutz vor Ablagerungen

Field-Tools für MTP® PRO-Steckverbinder

Einfacher Wechsel der Polarität und der Pins des MTP® PRO-Kabels in weniger als einer Minute

„Wir freuen uns, mit FS.COM zusammenzuarbeiten, um optische Technologie- und Konnektivitätslösungen zu liefern, die die nächste Generation der Kommunikationsinfrastruktur weltweit vorantreiben werden“, erklärt Joe Graham, Präsident von US Conec. „FS.COM hat einen starken Marktzugang demonstriert, und wir glauben, dass wir unserem gemeinsamen Kundenstamm gemeinsam einen Mehrwert bieten können.“

MTP® ist ein eingetragenes Markenzeichen von US Conec Ltd.

Über US Conec

US Conec ist weltweit führend im Design und in der Entwicklung von hochdichten optischen Verbindungen. Mit fast 30 Jahren innovativer Erfahrung bietet das Unternehmen branchenführende Komponenten für strukturierte Verkabelung in Rechenzentren und Unternehmen, öffentliche Netzwerke, optische On-Board-Verbindungen, industrielle und militärische Märkte weltweit. Zu den wichtigsten Produktentwicklungen gehören Singlemode- und Multimode-Ferrulen im MT-Stil und kundenspezifische Mehrfaser-Ferrulen, MPO-Steckverbinder der Marke MTP®, MXC®-Steckverbinder, PRIZM® LightTurn® und PRIZM® MT Lensed Ferrule-Technologie, ELiMENT™ Lösungen für Einzelfaser-Steckverbinder, IBC™ Lösungen für die Reinigung von Glasfasern, Endgeräte für Mehrfaserverbindungen und hochpräzise optische Verpackungskomponenten. US Conec hat seinen Hauptsitz in Hickory, North Carolina, und ist ein Beteiligungsunternehmen von drei führenden Kommunikationstechnologieunternehmen - Corning Optical Communications, Fujikura und NTT-AT.

Über FS.COM

FS.COM ist ein Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsprodukten und -lösungen für die Verbindung und Sicherung von globalen Datenzentren, Unternehmens- und Telekommunikationsnetzwerken. FS.COM widmet sich der Entwicklung von Produktsystemen und maßgeschneiderten Projektlösungen für IT-Fachleute mit unmittelbaren Dienstleistungen, indem es seine Talente, Labore und das lokale Servicezentrum weiterentwickelt. Durch kontinuierliche technologische Innovation und Markenpartnerschaften haben FS-Produkte und -Lösungen mehr als 300.000+ Kunden in über 200 Ländern bedient.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200619005076/de/

Angelina Lee

FS.COM Inc.

US: +1 (888) 468 7419

DE: +49 (0) 8165 80 90 517

Email: Angelina@fs.com Website: www.fs.com/