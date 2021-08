FuboTV-Aktie: Kleines Streaming, großes Kino?

Die Aktie von FuboTV könnte eine spannende und noch junge Chance sein, vom weiterhin wachsenden Markt des Streamings zu profitieren. Vielleicht etwas mehr Kontext: Das Unternehmen hinter der Plattform hat sich auf Sport-Events spezialisiert. Möglicherweise eine attraktive Nische, in der man langfristig orientiert wachsen kann.

FuboTV hat ebenfalls im Rahmen der Quartalsberichtssaison ein frisches Zahlenwerk präsentiert. Riskieren wir einen Blick darauf, warum dieser kleine Streaming-Akteur mit seinem soliden Wachstum langfristig orientiert ganz großes Kino schaffen könnte. Zumindest vielleicht.

FuboTV: Highlights aus dem zweiten Quartal

FuboTV hat im Rahmen seines Vierteljahresupdates erneut ein ordentliches Wachstum präsentiert. Das erkennen wir alleine mit Blick auf die Nutzerentwicklung. Derzeit kann der Streaming-Akteur 681.721 Nutzer vorweisen, beziehungsweise zum Ende des Vierteljahres lag der Wert auf dieser Höhe. Ein Wachstum von 138 % im Jahresvergleich, wie das Management gleich zu Beginn in seinem Brief an die Aktionäre herausstellt.

Weiter geht das Wachstum auch beim Umsatz beziehungsweise den Erlösen. Dieser Wert kletterte im Jahresvergleich um ebenfalls starke 196 % auf 130,9 Mio. US-Dollar. Werbeerlöse trugen mit einem Umsatzplus von 281 % und 16,5 Mio. US-Dollar zu diesem Zahlenwerk bei. Auch hier zeigt sich ein starkes Wachstum. Wobei eine größere Plattform langfristig orientiert natürlich auch für Werbepartner relevanter sein könnte.

Die besagten Nutzer haben überdies 245 Mio. Stunden auf FuboTV verbracht, was ebenfalls eine starke Dynamik zeigt. Jeder einzelne Nutzer hat damit im Durchschnitt ca. 360 Stunden auf der Plattform verbracht. Ohne Zweifel nicht wenig, was übrigens einem Wachstum in Höhe von 148 % entsprochen hat. Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer konnte außerdem um 62 % im Jahresvergleich gesteigert werden.

Mit einem Nettoverlust in Höhe von 94,9 Mio. US-Dollar ist FuboTV zwar noch nicht profitabel. Allerdings ist das aufgrund der jungen, dynamischen Wachstumsgeschichte alles andere als schlimm.

Eine spannende junge Streaming-Aktie

FuboTV präsentiert sich als spannende junge Streaming-Aktie in einer interessanten Nische. Wie jung die Aktie noch ist, das erkennen wir auch mit Blick auf die Marktkapitalisierung. Mit derzeit ca. 4 Mrd. US-Dollar ist der Wert vergleichsweise klein.

Es gibt zwar einige Baustellen. Insbesondere die Lizenzen für das Übertragen der Sportveranstaltungen kostet FuboTV eine Menge Geld. Das könnte das Skalieren des eigenen Geschäfts betreffen. Trotzdem: Potenzial ist jedenfalls vorhanden, aber natürlich aufgrund der jugendlichen Frische noch Risiken. Wer jedoch auf eine junge, kleine dynamische Streaming-Aktie setzen möchte, der könnte hier an einer vielversprechenden Adresse sein.

