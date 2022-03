FUCHS PETROLUB - Diese Aktie sollte man auf dem Schirm haben!

Fuchs Petrolub SE - WKN: A3E5D6 - ISIN: DE000A3E5D64 - Kurs: 33,880 € (XETRA)

Eine Aktie, die in den kommenden Wochen und Monaten strategisch interessant werden könnte, ist Fuchs Petrolub. Der Schmierstoffspezialist legte am vergangenen Freitag Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und konnte mit diesen überzeugen. Die Erwartungen der Analysten wurden beim Umsatz als auch beim Gewinn erreicht bzw. leicht übertroffen. Darüber hinaus sieht sich das Unternehmen auch 2022 auf einem guten Kurs, betonte im Ausblick jedoch auch die entstehenden Risiken aus der Ukraine-Krise. Die Börse honorierte die Zahlen am Freitag mit einem Plus von 1,44 %.

Fuchs Petrolub erscheint günstig!

Warum die Aktie strategisch gesehen interessant werden könnte, zeigt der langfristige Wochenchart in Kombination mit dem Ergebniswachstum der letzten Jahre.

Hier wird deutlich, dass sich das Unternehmen gut entwickelte und nach der Wachstumsdelle 2019/20 wieder auf Kurs ist. Die erwarteten Gewinne der nächsten Jahre liegen dabei auf Höchstniveau, während der Kurs eher am unteren Ende der Handelsspanne der letzten sieben Jahre notiert. Technisch gesehen ist dieser Preisbereich gleichzeitig eine Unterstützung und so könnten die Bullen in den nächsten Wochen das Ruder wieder übernehmen. Dabei wären Gewinne in Richtung 46 EUR und darüber hinaus möglich. Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen sollten auf dem Weg nach oben aber eingeplant werden.

Kurzfristig werden die kommenden Tage zeigen müssen, was die Gewinne seit vorletzter Woche wert sind. Mit ihnen konnte sich die Aktie zwar von seinem bisherigen Bärenmarkttief entfernen, eine vollständige Bodenbildung ist das aber noch nicht. Ein nochmaliges Tief und damit ein Test der Unterstützungszone um 30,46 EUR wäre technisch gesehen zwar nicht nötig, sollte aber sicherheitshalber eingeplant werden. Sofern sich die Rahmenbedingungen jedoch nicht komplett ändern, wird die Aktie mit jedem neuen Tief immer interessanter.

FUCHS PETROLUB SE Aktie

Fazit: Als mittelfristiger Anleger wäre ich aktuell an der Fuchs-Petrolub-Aktie interessiert. Hier könnten sich derzeit gute Investmentchancen auf Sicht einiger Monate bieten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)