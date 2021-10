Fuchs Petrolub: Kurt Bock will Aufsichtsratsvorsitz niederlegen

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub muss sich einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Kurt Bock will sein Amt zur nächsten Hauptversammlung niederlegen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Diese soll voraussichtlich am 3. Mai stattfinden. Weitere Details nannte Fuchs Petrolub zunächst nicht. Kurt Bock war früher Chef des Chemiekonzerns BASF und ist aktuell dessen Aufsichtsratschef./nas/he