EWE, Fortum, Enterprise Holdings, AGL, Nysno, Tronder Energie bilden eine partnerschaftliche europäische Koalition zur Förderung von Innovationen für eine nachhaltige Energiezukunft

Energy Impact Partners (EIP), die führende globale Investitionsplattform zur Förderung des Übergangs zu einer nachhaltigen Energiezukunft, hat die Bildung einer European Coalition zur Förderung neuer Technologien und zur Bekämpfung des Klimawandels angekündigt. EIP arbeitet eng mit seinen Investoren - mehr als 25 der größten, innovativsten und umweltbewusstesten Energie- und Industrieunternehmen und Klimainvestoren - zusammen, um im Rahmen eines einzigartigen Kooperationsmodells auf vier Kontinenten innovative Lösungen zu entwickeln. Das EIP-Netzwerk arbeitet zusammen, indem es Erkenntnisse austauscht, in innovative und transformative Unternehmen investiert und dann das Wachstum der Unternehmen und Unternehmer durch engagierte Partnerschaften verstärkt.

„Unser bewährtes Modell basiert auf Zusammenarbeit, Lernen und Teilen - und es kann nur mit den richtigen Partnern gedeihen. Wir freuen uns, dass einige der innovativsten europäischen Akteure und AGL, das führende Versorgungsunternehmen in Australien, sich unserer Mission als Gründungsmitglieder anschließen.“

- Matthias Dill, CEO & Managing Director Europe für Energy Impact Partners

„Die einzigartige Struktur von Energy Impact Partners mit starkem Fokus auf Zusammenarbeit, Partnerschaften und der Schaffung wertvolle Wissens ist ein effizienter Weg, um die Präsenz von Fortum im globalen Innovations-Ökosystem im Energiebereich zu stärken. Als Partner wird Fortum frühzeitig Zugang zu neuen Geschäftsmodellen und Lösungen sowohl auf dem europäischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt erhalten. Ziel ist es, bei der Suche, Erprobung und Skalierung von Innovationen mit Potenzial zur Veränderung des Energiesektors, wie wir ihn kennen, ganz vorne mit dabei zu sein.“

- Arun Aggarwal, Senior Vice President der Business Technology Unit von Fortum

Die neu gebildete European Coalition ergänzt das bewährte nordamerikanische Modell von EIP mit Investoren aus vier Kontinenten und bietet seinen Partnern beispiellose Einblicke und einen globalen Marktzugang für ihr Portfolio. Die Koalition umfasst über 25 Industrieunternehmen mit Einnahmen, welche die kombinierten Umsätze von Amazon, Facebook und Google übersteigen, und bietet Zugang zu mehr als 200 Millionen Haushalten.

„Wir freuen uns darauf, zu lernen, zusammenzuarbeiten und die Energielandschaft der Zukunft zu definieren. Innovation ist ein globales Geschäft, und durch Zusammenarbeit können wir künftige Herausforderungen effektiver angehen.“

- Urban Keussen, Chief Technology Officer von EWE und Chairman der European Coalition

„Um den Klimawandel aufzuhalten, müssen wir jetzt etwas unternehmen. Indem wir Industrie, Kapital und Visionäre zusammenbringen, haben wir die besten Chancen auf Erfolg. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit EIP in Norwegen und darüber hinaus.“

- Siri Kalvig, CEO von Nysno Climate Investments und Vorsitzende des ESG Committee von EIP

„Klimabezogene Technologien schreiten sowohl in Europa als auch weltweit mit beeindruckendem Tempo voran. Durch eine Partnerschaft mit EIP erhalten wir die Chance, sowohl zur Entwicklung beizutragen als auch von den Ergebnissen anderer interessanter Unternehmen zu lernen. Die Investition stärkt unsere Position in Bezug auf neue energiebezogene Märkte und Ideen und hilft uns dabei, in Bezug auf intelligentere und klimafreundlichere Energielösungen an der Spitze zu bleiben.“

- Ståle Gjersvold, CEO bei TrønderEnergi

„AGL freut sich, die wertvolle Partnerschaft mit EIP zu verlängern. Wir sind vom EIP-Modell beeindruckt und wir sind zuversichtlich, dass es auf den europäischen Märkten erfolgreich sein wird.“

- Simon Moorfield, Executive General Manager bei AGL

Über Energy Impact Partners

Energy Impact Partners (EIP) ist die führende globale Investitionsplattform zur Förderung des Übergangs zu einer nachhaltigen Energiezukunft. EIP bringt Unternehmer und die zukunftsorientiertesten Energie- und Industrieunternehmen der Welt zusammen, um Innovationen voranzutreiben. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,5 Milliarden Dollar investiert EIP weltweit in den Bereichen Risiko, Wachstum, Kredit und Infrastruktur - und verfügt über ein Team von mehr als 45 Fachleuten, die in den Niederlassungen in New York, San Francisco, Palm Beach, London, Köln und bald auch in Oslo tätig sind. Weitere Informationen über EIP finden Sie auf www.energyimpactpartners.com. Das Netzwerk von EIP hat über 25 Partner, darunter Southern Company, Xcel Energy, Fortis, Duke Energy, Tennessee Valley Authority Asset Retirement Trust, Emera, APS, NYSNO, TronderEnergi, EWE, Enterprise Holdings, Fortum, Evergy, OG&E, Ameren, TC Energy, Alliant Energy, Avista, National Grid, PTT, TEPCO, AGL, 1898&co und MGE.

