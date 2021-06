Echosens, ein Hochtechnologieunternehmen und Anbieter der FibroScan-Produktfamilie, kündigt heute an, dass renommierte Forscher auf dem EASL’s International Liver Congress, der vom 23. bis 26. Juni 2021 stattfindet, Studien präsentieren werden, die den Wert von FibroScan belegen. Einen Schwerpunkt wird der auf FibroScan basierende Agile-Score bilden, mit dem sich fortgeschrittene Fibrose und Zirrhose bei Patienten mit nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) leicht erkennen lassen.

“Agile-Scores wurden auf der Grundlage eines großen und globalen Pools von Patientendaten erstellt und an zwei großen Patientenkohorten - eine aus Frankreich und eine aus den USA - extern validiert, um dieses außergewöhnliche Niveau der Score-Entwicklung zu erreichen”, sagt Dominique Legros, Group CEO von Echosens. “Diese neuartigen, nicht invasiven Scores verringern die Anzahl der falsch positiven Fälle im Vergleich zur Lebersteifheitsmessung (LSM) mittels vibrationskontrollierter transienter Elastographie (VCTE™) allein, sagen Leberkomplikationen exakt voraus und werden in den kommenden Jahren zur Identifizierung von Patienten herangezogen werden, die für pharmazeutische Behandlungen in Frage kommen.”

Derzeit verfügbare nicht invasive Tests wie FIB-4 und LSM by VCTE sind sehr effektiv bei der Ausschlussdiagnose von Zirrhose und fortgeschrittener Fibrose, aber ihre ihre Eignung, diese zu erkennen, ist mäßig. Agile 3+ kann die Diagnose einer fortgeschrittenen Fibrose bei NAFLD-Patienten verbessern und damit die Notwendigkeit einer Leberbiopsie in dieser Patientenpopulation möglicherweise verringern. Agile 4 verbessert die Identifizierung von zirrhotischen Patienten und kann die Notwendigkeit einer Leberbiopsie für dieses diagnostische Zielgebiet reduzieren. Außerdem lassen sich Patienten identifizieren, die für ein Screening auf hepatozelluläre Karzinome und Ösophagusvarizen in Frage kommen.

MMazen Noureddin, M.D., Direktor, Fatty Liver Program, Cedars-Sinai Medical Center, der auf dem Kongress zum Thema “Modeling regional variation in the return on investment of VCTE for fatty liver disease (FLD) in the U.S.” (Modellierung regionaler Unterschiede in der Rentabilität von VCTE für Fettlebererkrankungen (FLD) in den USA) referieren wird, erklärt: “Der umfassende Einsatz von VCTE-Geräten wie dem FibroScan ist eine finanziell vorteilhafte Lösung, um die epidemische Verbreitung von Fettlebererkrankungen (FLD) zu bekämpfen, wobei die Regionen im Süden und Mittleren Westen am meisten davon profitieren werden, wahrscheinlich aufgrund einer Kombination aus höheren FLD-Prävalenzraten und relevanten Komorbiditäten sowie der medizinischen Inanspruchnahme und der Kosten.”

Über Echosens

Echosens ist Pionier auf seinem Feld und hat die Praxis der Leberdiagnostik mit FibroScan®, der nicht invasiven Lösung zum umfassenden Management von Lebererkrankungen, von Grund auf verändert. FibroScan® ist weltweit anerkannt und durch über 2.500 von Experten begutachtete Publikationen und 70 internationale Richtlinien validiert. Dank Echosens ist FibroScan® in über 100 Ländern verfügbar und ermöglicht so Millionen Leberuntersuchungen auf der ganzen Welt. https://www.echosens.com/

