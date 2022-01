Weltweites Debut für das Produktsortiment, das den Schutz der digitalen Welt garantiert, wird im Swiss Pavilion ausgestellt

Das Schweizer Technologieunternehmen FERRONATO KGS GROUP, spezialisiert auf industrielle, metallische Werkstücke, stieß mit der weltweiten Markteinführung einer neuen Marke für intelligentes Zubehör – FERRONATO – in den Lifestyle-Bereich vor. Es tritt damit im Swiss Pavilion auf der Expo 2020 Dubai auf.

„Wir fanden stets Anerkennung für unseren Schwerpunkt auf innovative Technologien. Die neue Marke für Zubehör aus dem Bereich persönlicher Lebensstil, Ferronato, ist ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg“, sagte Sandro Giovanni Ferronato, CEO bei FERRONATO KGS GROUP LTD.

Die FERRONATO KGS GROUP wurde im Jahr 1906 im schweizerischen Lugano gegründet. Weltweit bekannt für seine Präzisionswerkzeuge, Schleifmittel und metallischen Werkstoffe wird KGS nun in der dritten Generation von Geschäftsleiter Sandro Giovanni Ferronato geführt.

„Ferronato ist eine Lifestyle-Marke, entstanden aus einer Art Unmittelbarkeit, die maßgeschneidertes, hochwertiges Zubehör mit dem Ziel des Schutzes Ihrer Privatsphäre schafft.“

Das im Swiss Pavilion ausgestellte intelligente Ferronato Zubehör umfasst eine Reihe personenbezogener Produkte, die von metallisierten KGS Werkstücken betrieben werden. Darunter befinden sich Laptop-Hüllen, Telefontaschen, Tragetaschen und Aktenkoffer, welche den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Informationen sicherstellen.

Laut dem Unternehmen stellt das intelligente Zubehör aus metallisierten Werkstoffen einen passenden Gegenpol zu den invasiven Bedrohungen durch Überwachung dar, denen sich Menschen in jedem Aspekt ihres Privatlebens gegenüber sehen.

„Dieses für unser digitales Leben gefertigte, intelligente Zubehör sichert uns vor einigen möglichen digitalen Bedrohungen. Dazu zählen das Unterbrechen der Standortverfolgung, die Aktivierung unserer Handys aus der Ferne und das Abhören unserer Gespräche, um kritische Informationen und personenbezogene Daten abzugreifen", so Alessia Ferronato, Partnerin von Ferronato.

KGS wies darauf hin, dass dieses Zubehör das Hacken, Nachverfolgen, potenzielle Cyberkriminalität, Datendiebstahl, digitale Infiltration und Einbrüche in Systeme ohne Zustimmung einer oder mehrerer Personen eindämmt.

Als weltführender Hersteller flexibler Diamantschleifer und elektronisch metallisierter Werkstoffe werden die industriellen Produkte von KGS über zahlreiche Branchen hinweg verwendet. Dazu zählen die Luft- und Raumfahrt, Flugtechnik, Verteidigung, Automobilbranche, medizinische Ausrüstung, Konstruktion, Telekommunikation und Verbraucherelektronik.

Das Unternehmen mit Vertriebsstellen in 16 Ländern liefert von seinen sechs Fertigungsstandorten in der Schweiz, den Niederlanden, in Ungarn, Portugal, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und Indien Produkte in mehr als 100 Länder.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kgs.swiss/ und https://www.ferronato.swiss/

