Führendes unabhängiges Marktforschungsunternehmen kürt Akumina zum „Strong Performer“ unter den Intranet-Plattformen 2020

Wie Akumina, der weltweit führende Anbieter von Software für die Employee Experience Platform (EXP) und laut INC Magazine eines der 200 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika, heute bekannt gab, wurde das Unternehmen von Forrester Research, Inc. im Bericht „Forrester Wave™: Intranet Platforms, Q2 2020“ als „Strong Performer“ ausgezeichnet.

Akumina erzielte die höchstmögliche Punktzahl in sieben Kategorien, darunter Personalisierung, Integration & Interoperabilität und Design-Tools.

Die Einbeziehung von Akumina in diese Bewertung ist vor allem aus Sicht großer Unternehmen von Bedeutung, die sich um eine Verbesserung der Mitarbeitererfahrung bemühen, da die Auszeichnung die Stärke und Innovationskraft der Technologie des Unternehmens belegt. Zahlreiche Unternehmenskunden wie z. B. Banner Health, ING und GlaxoSmithKline sind bereits erfolgreiche Partnerschaften mit Akumina eingegangen.

„Der Forrester Wave-Bericht ist eine renommierte Ressource für globale Organisationen, die eine Partnerschaft mit einem Software-Anbieter anstreben, der in Bezug auf Produktqualität, Gesamtstrategie, Branchenkenntnis und nachgewiesenen Kundenerfolg positiv bewertet wird“, so David Maffei, President und Mitbegründer von Akumina. „Die Auszeichnung als ‚Strong Performer‘ im Forrester Wave-Bericht bestärkt uns in unserem Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit unserer Plattform und unserer Strategie. Es erfüllt uns mit Demut und Stolz, von einer angesehenen unabhängigen Drittpartei wie Forrester eine solche Auszeichnung zu erhalten.“

Die Kundenperspektive, ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Bewertung, besagt: „Referenzkunden bestätigen die Leistungsfähigkeit der Designtools von Akumina, die einfache Erstellung/Bearbeitung von Inhalten und die Fähigkeit, die Kommunikation zu personalisieren.“

Im Fokus von Akumina stehen mittlere und große Unternehmen rund um den Globus mit mehr als 4,5 Millionen täglich aktiven Anwendern und Kunden in 80 Ländern, die über 60 verschiedene Sprachen sprechen. In diesen Unternehmen will Akumina die Mitarbeitererfahrung transformieren.

„Unser Intranet ist zu einer einheitlichen, personalisierten Plattform geworden, die unsere Mitarbeiter untereinander, mit Tools und mit Informationen vernetzt. Auf diese Weise werden die Mitarbeiter befähigt, Maßnahmen zu ergreifen, Lösungen zu finden sowie Wissen und Erfahrungen auszutauschen“, sagt Keith Kratochvil, Enterprise Architect bei der Principal Financial Group, langjähriger Kunde von Akumina.

Akumina hat außerdem Auszeichnungen von Organisationen wie ClearBox Consulting, The Tech Tribune und CIO Review erhalten und ist Partnerschaften mit Branchenführern wie z. B. Avanade, dem führenden digitalen Innovator im Microsoft-Ökosystem, eingegangen.

„Avanade ist äußerst erfreut über die Aufnahme und Platzierung von Akumina im Forrester Wave-Bericht 2020 für Intranet-Plattformen. Wir haben bei Akumina eine strategische Position eingenommen, damit unsere Kunden die Einführung und effektive Nutzung von Tools für den digitalen Arbeitsplatz auf Unternehmensebene vorantreiben können. Wir haben beobachtet, wie unsere Unternehmenskunden mit einem Digital-Hub-on-Akumina-Ansatz hervorragende Ergebnisse erzielen und die alltäglichen Reibungspunkte in ihren Organisationen reduzieren konnten“, erklärte Florin Rotar, Executive, Global Modern Workplace Lead bei Avanade & Accenture Microsoft Business Group.

Weitere Informationen über Akumina sowie ein Download-Exemplar des Berichts Forrester Wave™ Report on Intranet Platforms finden Sie unter www.akumina.com.

Über Akumina

Akumina ist die digitale Arbeitsplatzplattform, die es globalen Unternehmen ermöglicht, auf schnelle Weise personalisierte digitale Arbeitsplätze bereitzustellen, die jeden Mitarbeiter in jeder Position dabei unterstützen, intelligenter statt härter zu arbeiten. Durch das Angebot einer anpassbaren, Branding-fähigen, mehrsprachigen Plattform, die sich nahtlos in führende Enterprise-Cloud-Anwendungen integrieren lässt, bietet Akumina jedem Benutzer auf jedem Gerät eine kontextbezogene, die Zusammenarbeit fördernde und ansprechende digitale Arbeitsplatzumgebung. Zu den Kunden von Akumina zählen ING, Principal Financial Group, Whole Foods Market, GlaxoSmithKline, Vodafone, die Boston Red Sox und das US-amerikanische Verteidigungsministerium. Weitere Informationen finden Sie unter www.akumina.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

