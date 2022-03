Führt ein Öl-Embargo die Wirtschaft in die Rezession?

Der Ölpreis der Sorte Brent notierte zuletzt bei 140 USD/Barrel, dem höchsten Stand seit 13 Jahren. Die Diskussionen über ein Öl-Embargo gegen Russland werden greifbarer. Mit dem hohen Ölpreis steigt auch die Inflation weiter an, wenn die EZB nichts unternimmt. Das wiederum kann Deutschland in die Rezession treiben. Mehr dazu und in welche Öl-Profiteure Sie jetzt investieren sollten, erfahren Sie in dieser Sendung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008