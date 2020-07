Führungsfrage bei der Commerzbank weiter offen

Frankfurt (Reuters) - Auch nach einer ganztägigen Sitzung des Commerzbank-Aufsichtsrats bleibt die künftige Besetzung der Führungsspitze zunächst offen.

Der Aufsichtsrat habe einvernehmlich die Aufhebung des Vertrags von Vorstandschef Martin Zielke beschlossen, teilte die Commerzbank am Mittwoch mit. Der 57-Jährige werde bis zur Berufung eines Nachfolgers die Geschäfte der Bank in vollem Umfang weiterführen und spätestens zum 31. Dezember 2020 aus dem Amt scheiden.

Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann hatten am Freitag ihren Rücktritt angekündigt. Auch die Nachfolge Schmittmanns blieb zunächst offen. Der Aufsichtsratschef will sein Amt am 3. August niederlegen.