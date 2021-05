Führungskräfte von American Express nehmen an Investorenkonferenzen teil

American Express (NYSE:AXP) gab heute die Teilnahme hochrangiger Vertreter an Investorenkonferenzen bekannt, die demnächst virtuell abgehalten werden.

Am 4. Juni 2021 wird Stephen J. Squeri, Chairman und CEO, an der 37. jährlich von Bernstein veranstalteten Strategic Decisions Conference teilnehmen. Squeri wird an einem virtuellen Kamingespräch über die Geschäftsstrategie und die finanzielle Performance des Unternehmens teilnehmen, das um 9 Uhr (Eastern Time, USA) beginnen wird.

Am 16. Juni 2021 wird Jeffrey C. Campbell, Vice Chairman und Chief Financial Officer, an der US Financials, Payments & Commercial Real Estate Conference von Morgan Stanley teilnehmen. Campbell wird ab 13:15 Uhr (Eastern Time, USA) an einem virtuellen Kamingespräch zur finanziellen Performance und zur Geschäftsstrategie des Unternehmens teilnehmen.

Beide Veranstaltungen werden in Form von Live-Audio-Webcasts für die Öffentlichkeit auf der Investor-Relations-Website von American Express unter http://ir.americanexpress.com zugänglich sein. Nach Ablauf der Veranstaltungen sind unter derselben Internetadresse Audioaufzeichnungen der Präsentationen verfügbar.

