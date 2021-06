Führungsriege der Zeitung des China-Kritikers Lai verhaftet

Hongkong (Reuters) - Bei der Zeitung des inhaftierten chinakritischen Herausgebers Jimmy Lai ist es in Hongkong zu weiteren Festnahmen gekommen.

Am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) hätten rund 100 Beamte den Sitz der Zeitung "Apple Daily" umstellt und fünf Mitglieder der Geschäftsführung abgeführt, darunter auch der Chefredakteur, erklärte die Zeitung. Die Abteilung für nationale Sicherheit der Hongkonger Polizei sagte, dass "fünf Direktoren einer Firma" wegen des Verdachts auf geheime Absprachen mit dem Ausland oder mit "externen Elementen" zur Gefährdung der nationalen Sicherheit verhaftet worden seien. Es handele sich dabei um vier Männer und eine Frau.

Herausgeber Lai gilt als scharfer und prominenter Kritiker Chinas. Er befindet sich seit August letzten Jahres in Haft. Gegen ihn gibt es drei Anklagen unter dem neuen sogenannten Sicherheitsgesetz, das von der Regierung in Peking im vergangenen Jahr trotz internationaler Kritik als Reaktion auf die Proteste erlassen wurde und ihr mehr Zugriff auf Hongkong ermöglicht. Das Gesetz gilt als massivster Einschnitt in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratie-Bewegung mundtot machen zu wollen. Das Vermögen des pro-demokratischen Aktivisten wurde ebenfalls auf Grundlage des Gestzes eingefroren.